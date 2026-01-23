Ouvir
Mau tempo

Cerca de 5.400 clientes sem energia elétrica pelas 15h

23 jan, 2026 - 13:41 • Lusa

A empresa indica que, perante o agravamento das previsões meteorológicas, ativou preventivamente o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais.

Cerca de 5.400 clientes estavam sem energia elétrica às 15h desta sexta-feira. O número, que tem variado ao longo do dia, foi confirmado à Renascença pela E-Redes.

Os primeiros números apontavam para cerca de 6.500 clientes da E-Redes sem energia elétrica, em vários pontos do norte de Portugal continental, devido aos efeitos do mau tempo. A situação mantinha-se às 13h30, confirmou a Renascença, tendo descido para 4.300 clientes às 14h00.

De acordo com a E-Redes, permanecem concentradas algumas avarias na zona de Guimarães, que estão em vias de resolução, e há ainda outros locais que aguardam a reposição do fornecimento de energia, devido a outras avarias também a serem resolvidas.

“A rede elétrica foi impactada pelas condições meteorológicas adversas que afetaram o continente nas últimas horas nas regiões Norte e Centro, em particular nos distritos de Braga, Leiria e Porto”, adiantou a empresa responsável pela gestão da distribuição de energia elétrica neste território.

Durante a madrugada, cerca de 20 clientes foram afetados pela falha de energia.

A empresa indica que, perante o agravamento das previsões meteorológicas, ativou preventivamente o Plano de Atuação em Crise, permitindo o reforço dos meios técnicos e operacionais.

