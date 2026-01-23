Ouvir
Mau tempo

Choque em cadeia faz cinco feridos ligeiros na A32 na Feira

23 jan, 2026 - 11:16 • Lusa

Trânsito está a circular de forma condicionada para limpeza de via.

Um choque em cadeia com cinco viaturas ligeiras na A32 em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro, causou hoje cinco feridos ligeiros, informou fonte da GNR e dos Bombeiros.

O alerta para a colisão rodoviária, ocorrida ao quilómetro 22 da A32, junto à saída de Canedo, foi dado cerca das 09:00.

Para o local foram mobilizados meios dos bombeiros de Lourosa e de Arrifana, para além da GNR.

Em declarações à Lusa, fonte da GNR disse que o trânsito está a circular de forma condicionada para limpeza de via.

A mesma fonte referiu ainda que esta manhã foram registados mais dois acidentes rodoviários na A32 aos quilómetros 7 e 21 apenas com danos e feridos leves.

O IPMA prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Tópicos

