Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

Circulação ferroviária suspensa na Linha do Minho após queda de árvore

23 jan, 2026 - 07:09 • Lusa

A empresa já tinha alertado anteriormente para eventuais constrangimentos à circulação de comboios devido ao agravamento do estado do tempo por causa dos efeitos da passagem da depressão Ingrid.

A+ / A-

A circulação ferroviária na Linha do Minho estava às 6h40 desta sexta-feira suspensa entre Caminha e Valença, no distrito de Viana do Castelo, devido à queda de uma árvore, informou a CP -- Comboios de Portugal.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A empresa já tinha alertado anteriormente, numa publicação na rede social Facebook, para eventuais constrangimentos à circulação de comboios devido ao agravamento do estado do tempo por causa dos efeitos da passagem da depressão Ingrid.

"Devido ao agravamento do estado de tempo, previsto ocorrer entre os dias 22 [quinta-feira] e 25 de janeiro [domingo], é expectável que se registem alguns constrangimentos à circulação ferroviária", indica a CP.

A empresa recomenda aos passageiros que se informem sobre o estado de circulação de comboios, no "site" , na "App" ou na Linha de Atendimento CP, antes do embarque.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar hoje sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por causa da neve.

Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Leiria, Lisboa, Beja, Aveiro e Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho hoje e sábado por causa da agitação marítima forte.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANECP) colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

Este nível entrou em vigor às 16h00 de quinta-feira e termina às 23h59 de sábado.

Portugal continental registou entre as 0h00 e 23h00 de quinta-feira 349 ocorrências relacionadas com o mau tempo, que afetaram sobretudo a região Norte e Centro.

A maioria das ocorrências está relacionada com queda de árvores (100), 89 limpezas de pavimento e 70 inundações.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 23 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?