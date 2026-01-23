Ouvir
Corpo de idosa encontrada dois anos depois de morrer no Porto

23 jan, 2026 - 13:50 • Lusa

Pedro Duarte afirmou ser necessário repensar "o modelo" de acompanhamento de idosos isolados.

O esqueleto de uma idosa que vivia isolada no Bairro de S. Roque da Lameira, e que já teria morrido há dois anos, foi encontrado após a PSP ter recebido um alerta da médica de família, indicando que esta não ia às consultas no Centro de Saúde de Campanhã há dois anos.

A notícia foi avançada pelo "Jornal de Notícias", ao final do noite de quinta-feira, e já provocou uma reação da liderança da autarquia portuense.

O presidente da Câmara do Porto afirmou ser necessário repensar "o modelo" de acompanhamento de idosos isolados e anunciou a criação de um "projeto piloto".

"Nós temos é de perceber que, independentemente de termos feito tudo bem dentro do sistema que temos vigente e das regras terem sido todas seguidas, isso não foi suficiente. E, portanto, temos de repensar provavelmente todo este modelo, para que o acompanhamento de idosos vá um bocadinho mais longe do que aquilo que existe hoje em dia", considerou hoje Pedro Duarte, à margem de uma visita ao Gabinete do Munícipe.

De acordo com o jornal, a empresa municipal Domus Social perguntou pelo paradeiro da inquilina aos vizinhos -- que não a viam desde o Natal de 2023 -- e foi afixando na porta do apartamento vários avisos de despejo por falta de pagamento de renda.

Apesar de se tratar de um caso "excecional", em que a munícipe se auto isolou dos seus vizinhos, Pedro Duarte reconhece que há um problema de "isolamento de idosos" na cidade.

O município já tem um programa para envolver os inquilinos nos processos de gestão dos espaços comuns dos prédios municipais, o "ConDomus", e outro para acompanhar idosos em risco de isolamento no parque habitacional, o "Porto Importa-se", mas o novo executivo quer criar mais um.

"Eu espero que este caso seja um despertador para todos nós. Para a câmara municipal vai ser. Nós temos já decidido, mas agora vamos fazê-lo de forma muito mais intensa e convicta (...). Vamos lançar um projeto-piloto de acompanhamento de cidadãos, principalmente idosos, em situação de isolamento, para que possa haver um acompanhamento mais concreto, mais diário (...) para que este tipo de situações não volte a acontecer", anunciou o autarca, ao lado da vereadora que acumula os pelouros da Habitação e da Coesão Social, Gabriela Queiroz.

