Depressão Ingrid faz 17 deslocados, um ferido e quase 900 ocorrências

Dezassete deslocados em Cascais e Peniche e um ferido em Ponte Lima na sequência da passagem por Portugal da depressão Ingrid. O balanço foi avançado ao início da madrugada de sábado pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



Uma derrocada numa habitação em São Domingos de Rana, no concelho de Cascais, obrigou a que três pessoas fossem passar a noite na casa de familiares, indicou à Renascença o comandante José Costa.

"Já esta noite, no concelho de Peniche, foram também deslocadas 14 pessoas para um pavilhão municipal devido a uma inundação e porque as habitações ficaram sem condições de habitabilidade", adianta a mesma fonte.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Uma mulher, de 70 anos, ficou ferida em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, na sequência de uma queda num ribeiro. A vítima foi transportada ao hospital para receber tratamento médico.

Perto de 900 ocorrências foram registadas esta sexta-feira pela Proteção Civil.

"Temos 892 ocorrências relacionadas com este quadro de meteorologia adversa e que foram 329 quedas de árvores, 243 limpezas de via, 187 quedas de estruturas, 77 movimentos de massa, 51 inundações e quatro salvamentos aquáticos", adianta o comandante José Costa.

A região mais afetada foi Lisboa e Vale do Tejo, com 361 ocorrências. Na região Norte verificaram-se 243, na região Centos foram 190, no Alentejo 52 e no Algarve 46, disse à Renascença o comandante José Costa.

Várias estradas cortadas ou condicionadas

As estradas nacionais (EN) 2, 229-1 e 321 nos concelhos de Castro Daire, Cinfães, Lamego e Penedono, estão cortadas ao trânsito devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Viseu, major André Batista, estão cortadas três estradas nacionais no distrito de Viseu desde o meio da tarde de hoje.

A EN321, entre Castro Daire e Cinfães, na serra de Montemuro, foi a primeira a ser fechadas ao trânsito, ainda na manhã de hoje e desde o meio da tarde ficaram também encerradas a EN229-1, entre Penedono e Antas (Sernancelhe) e a EN2, entre Castro Daire e Bigorne (Lamego).

No distrito de Vila Real, o Itinerário Principal 4 (IP4) mantinha-se pelas 19h00 cortado na zona da serra do Marão e as autoestradas A24, A7 e A4 estavam com constrangimentos devido à intensa queda de neve.

O IP4 mantém-se fechado, desde esta manhã, entre os nós da Campeã (Vila Real) e Aboadela (Amarante, Porto).



Também a Estrada Nacional 15 (EN15), na mesma zona, estava intransitável devido à queda de neve que se fez sentir ao longo do dia de hoje.

Segundo a GNR, a alternativa era a A4, pelo Túnel do Marão.

A fonte adiantou ainda que nas autoestradas A24, entre Vila Real e a ligação para a A7, em Vila Pouca de Aguiar, bem como na A7 até Ribeira de Pena, a circulação se fazia, mas com dificuldade.

Também na A4, na zona do Pópulo, se sentiam alguns constrangimentos devido à neve.

Cerca de 2.000 casas sem eletricidade

Cerca de 2.00 clientes da E-Redes estavam às 20h00 desta sexta-feira sem energia elétrica em várias zonas de Portugal continental, na sequência da passagem da tempestade Ingrid por Portugal, informa a E-Redes.

"Às 20h00 a E-Redes regista menos de dois mil clientes sem energia, com a situação da rede elétrica a normalizar", refere a empresa responsável pela rede de energia.

"Dadas as condições climatéricas condicionadas pela tempestade Ingrid, a E-Redes mantém-se em alerta e com as equipas mobilizadas, em articulação com a proteção civil, para eventuais intervenções que sejam necessárias", sublinha.

De acordo com a empresa de distribuição de energia elétrica, durante a madrugada de hoje foram afetados “cerca de 20 mil clientes”, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

[notícia atualizada às 01h59, de 24 de janeiro de 2026]