Depressão Ingrid faz três desalojados, um ferido e quase 700 ocorrências

Três desalojados em Cascais e um ferido em Ponte Lima na sequência da passagem por Portugal da depressão Ingrid. O balanço foi avançado esta sexta-feira ao início da noite pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).



Uma derrocada numa habitação em São Domingos de Rana, no concelho de Cascais, obrigou a que três pessoas fossem passar a noite na casa de familiares, indicou à Renascença o comandante José Costa.

Uma mulher, de 70 anos, ficou ferida em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo, na sequência de uma queda num ribeiro. A vítima foi transportada ao hospital para receber tratamento médico.

Um total de 669 ocorrências foram registadas entre a meia-noite e as 19h00 desta sexta-feira.

Os operacionais responderam a 247 queda de árvores, 192 limpezas de via, 122 queda de estruturas, 63 movimentos de massa e 43 inundações.

As regiões mais afetadas são as de Lisboa e Vale do Tejo, Norte e Centro.



Várias estradas cortadas ou condicionadas

As estradas nacionais (EN) 2, 229-1 e 321 nos concelhos de Castro Daire, Cinfães, Lamego e Penedono, estão cortadas ao trânsito devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com o oficial de Comunicação e Relações Públicas do Comando Territorial de Viseu, major André Batista, estão cortadas três estradas nacionais no distrito de Viseu desde o meio da tarde de hoje.

A EN321, entre Castro Daire e Cinfães, na serra de Montemuro, foi a primeira a ser fechadas ao trânsito, ainda na manhã de hoje e desde o meio da tarde ficaram também encerradas a EN229-1, entre Penedono e Antas (Sernancelhe) e a EN2, entre Castro Daire e Bigorne (Lamego).

No distrito de Vila Real, o Itinerário Principal 4 (IP4) mantinha-se pelas 19h00 cortado na zona da serra do Marão e as autoestradas A24, A7 e A4 estavam com constrangimentos devido à intensa queda de neve.

O IP4 mantém-se fechado, desde esta manhã, entre os nós da Campeã (Vila Real) e Aboadela (Amarante, Porto).



Também a Estrada Nacional 15 (EN15), na mesma zona, estava intransitável devido à queda de neve que se fez sentir ao longo do dia de hoje.

Segundo a GNR, a alternativa era a A4, pelo Túnel do Marão.

A fonte adiantou ainda que nas autoestradas A24, entre Vila Real e a ligação para a A7, em Vila Pouca de Aguiar, bem como na A7 até Ribeira de Pena, a circulação se fazia, mas com dificuldade.

Também na A4, na zona do Pópulo, se sentiam alguns constrangimentos devido à neve.

Cerca de 3.800 casas sem eletricidade

Cerca de 3.800 clientes da E-Redes estavam às 18h30 desta sexta-feira sem energia elétrica em várias zonas de Portugal continental, sobretudo no distrito de Aveiro, devido ao mau tempo, com a depressão Ingrid, revelou à Lusa fonte da empresa.

Pelas 18h30, o distrito de Aveiro era o mais afetado pelos constrangimentos na rede elétrica, indicou fonte da E-Redes.

De acordo com a empresa de distribuição de energia elétrica, durante a madrugada de hoje foram afetados “cerca de 20 mil clientes”, sobretudo nas regiões Norte e Centro.