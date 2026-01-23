Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mau tempo

​Depressão Ingrid já provocou 350 ocorrências, entre inundações e queda de árvores

23 jan, 2026 - 01:59 • Marisa Gonçalves

Devido à previsão de queda de neve, há a possibilidade de algumas zonas poderem ficar isoladas, alerta a Proteção Civil.

A+ / A-

Cerca de 350 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas até às 23h00 desta quinta-feira, na sequência da passagem por Portugal da depressão Ingrid.

O balanço foi avançado à Renascença pelo comandante Telmo Ferreira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A região Norte registou 89 ocorrências, a região Centro 83, Lisboa e Vale do Tejo 71, o Alentejo cinco e o Algarve uma ocorrência.

Em todo o país aconteceram, até às 23h00 desta quinta-feira, 57 quedas de árvores, 26 deslizamentos de terras, 56 inundações, 40 quedas de estruturas e 69 limpezas de via.

Devido à previsão de queda de neve, há a possibilidade de algumas zonas poderem ficar isoladas, alerta a Proteção Civil.

“Daí as recomendações que as autoridades fizeram para que haja o mínimo de deslocações possíveis, por isso é que foram emitidos os avisos meteorológicos por SMS à população, para evitar a deslocação ao risco”, refere o comandante Telmo Ferreira.

Depressão Ingrid: Que escolas estão fechadas esta sexta-feira?

Mau Tempo

Depressão Ingrid: Que escolas estão fechadas esta sexta-feira?

Com a previsão de queda de neve, vários municípios(...)

Devido à previsão de neve, as escolas do concelho de Vieira do Minho e de Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga, vão estar encerradas esta sexta-feira.

Também a Câmara de Gouveia decidiu encerrar os estabelecimentos de ensino do concelho, mas só no período da tarde desta sexta-feira, devido ao mau tempo.

As escolas do concelho de Almeida, igualmente no distrito da Guarda, não vão abrir durante esta sexta-feira, também por causa da previsão de queda de neve.

No distrito de Vila Real, são cinco os municípios onde as escolas e transportes escolares vão estar suspensos nesta sexta-feira, como medida de prevenção devido ao aviso vermelho para a queda de neve.

Atenção às recomendações da Proteção Civil

Em declarações à Renascença, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Telmo Ferreira, partilhou alguns conselhos para as regiões que vão ser mais afetadas com a depressão Ingrid:

  • Não conduzir se estiver a nevar, evitando riscos desnecessários para os condutores nas estradas;
  • Evitar aproximar-se de zonas costeiras, "nem para uma simples fotografia", devido à previsão de agitação marítima;
  • Evitar atravessar zonas e estradas inundadas e ter cuidado perto de zonas arborizadas;
  • Respeitar os alertas da Proteção Civil, atualizadas face às condições metereológicas previstas.
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?