​Depressão Ingrid já provocou 350 ocorrências, entre inundações e queda de árvores

Cerca de 350 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas até às 23h00 desta quinta-feira, na sequência da passagem por Portugal da depressão Ingrid.



O balanço foi avançado à Renascença pelo comandante Telmo Ferreira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A região Norte registou 89 ocorrências, a região Centro 83, Lisboa e Vale do Tejo 71, o Alentejo cinco e o Algarve uma ocorrência.

Em todo o país aconteceram, até às 23h00 desta quinta-feira, 57 quedas de árvores, 26 deslizamentos de terras, 56 inundações, 40 quedas de estruturas e 69 limpezas de via.

Devido à previsão de queda de neve, há a possibilidade de algumas zonas podem ficar isoladas, alerta a Proteção Civil.

“Daí as recomendações que as autoridades fizeram para que haja o mínimo de deslocações possíveis, por isso é que foram emitidos os avisos meteorológicos por SMS à população, para evitar a deslocação ao risco”, refere o comandante Telmo Ferreira.