​Depressão Ingrid já provocou 350 ocorrências, entre inundações e queda de árvores

23 jan, 2026 - 01:59 • Marisa Gonçalves
Cerca de 350 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas até às 23h00 desta quinta-feira, na sequência da passagem por Portugal da depressão Ingrid.
O balanço foi avançado à Renascença pelo comandante Telmo Ferreira, da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
A região Norte registou 89 ocorrências, a região Centro 83, Lisboa e Vale do Tejo 71, o Alentejo cinco e o Algarve uma ocorrência.
Em todo o país aconteceram, até às 23h00 desta quinta-feira, 57 quedas de árvores, 26 deslizamentos de terras, 56 inundações, 40 quedas de estruturas e 69 limpezas de via.
Devido à previsão de queda de neve, há a possibilidade de algumas zonas podem ficar isoladas, alerta a Proteção Civil.
“Daí as recomendações que as autoridades fizeram para que haja o mínimo de deslocações possíveis, por isso é que foram emitidos os avisos meteorológicos por SMS à população, para evitar a deslocação ao risco”, refere o comandante Telmo Ferreira.
Mau Tempo
Com a previsão de queda de neve, vários municípios(...)
Devido à previsão de neve, as escolas do concelho de Vieira do Minho e de Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga, vão estar encerradas esta sexta-feira.
Também a Câmara de Gouveia decidiu encerrar os estabelecimentos de ensino do concelho, mas só no período da tarde desta sexta-feira, devido ao mau tempo.
As escolas do concelho de Almeida, igualmente no distrito da Guarda, não vão abrir durante esta sexta-feira, também por causa da previsão de queda de neve.
No distrito de Vila Real, são cinco os municípios onde as escolas e transportes escolares vão estar suspensos nesta sexta-feira, como medida de prevenção devido ao aviso vermelho para a queda de neve.
Em declarações à Renascença, o comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Telmo Ferreira, partilhou alguns conselhos para as regiões que vão ser mais afetadas com a depressão Ingrid: