GNR apreende cerca de uma tonelada de pescado na Gafanha da Nazaré

A Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) da GNR apreendeu, no dia 20 de janeiro, 995 quilos de pescado diverso na localidade da Gafanha da Nazaré, no concelho de Ílhavo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A apreensão foi realizada pelo Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, no âmbito de uma operação de fiscalização nas proximidades da Ria de Aveiro, com o objetivo de verificar o cumprimento das normas relativas à captura, transporte, armazenamento e comercialização de pescado e moluscos bivalves vivos.

Durante a ação, os militares detetaram várias irregularidades, tendo identificado dois homens, de 33 e 39 anos, que transportavam pescado sem a documentação obrigatória e com exemplares abaixo das dimensões mínimas legais para comercialização. Foi ainda identificada uma mulher de 36 anos por não ter submetido a mercadoria ao regime de primeira venda em lota.

Segundo a GNR, as infrações constituem contraordenações puníveis com coimas que podem ascender aos 25 mil euros, tendo sido elaborados três autos de contraordenação.

No total, foram apreendidos 410 quilos de polvo vulgar, 400 quilos de ostra japonesa, 170 quilos de berbigão vulgar e 15 quilos de amêijoa macha.

Segundo a GNR, o polvo foi encaminhado para a lota e submetido ao regime de primeira venda, enquanto o berbigão e a amêijoa macha foram devolvidos ao seu habitat natural.

A Guarda sublinha que a rastreabilidade dos produtos da pesca é essencial para garantir a segurança alimentar e a qualidade dos produtos, assegurando transparência quanto à origem, espécie e método de captura, e permitindo ao consumidor fazer escolhas mais informadas e sustentáveis.