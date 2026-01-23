Incêndio em Felgueiras deixa 17 pessoas desalojadas

23 jan, 2026 - 12:10 • André Rodrigues , João Malheiro
Um incêndio esta sexta-feira de manhã num prédio em Margaride, em Felgueiras, deixou pelo menos 17 pessoas desalojadas.
O fogo terá sido causado por um curto-circuito num quadro elétrico e obrigou à evacuação de seis apartamentos.
Segundo refere à Renascença o adjunto do comando dos bombeiros de Felgueiras, Hélder Peixoto, o regresso a casa dos moradores deve ser demorado.
"Esta noite é impossível. Os gases libertados por combustão e os fumos puseram em causa a habitabilidade dos seis apartamentos", explica.
Os serviços municipais foram acionados para apoiar o realojamento das pessoas.