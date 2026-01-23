Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Incêndio em Felgueiras deixa 17 pessoas desalojadas

23 jan, 2026 - 12:10 • André Rodrigues , João Malheiro

Regresso a casa dos moradores deve ser demorado, indica fonte dos bombeiros à Renascença.

A+ / A-

Um incêndio esta sexta-feira de manhã num prédio em Margaride, em Felgueiras, deixou pelo menos 17 pessoas desalojadas.

O fogo terá sido causado por um curto-circuito num quadro elétrico e obrigou à evacuação de seis apartamentos.

Segundo refere à Renascença o adjunto do comando dos bombeiros de Felgueiras, Hélder Peixoto, o regresso a casa dos moradores deve ser demorado.

"Esta noite é impossível. Os gases libertados por combustão e os fumos puseram em causa a habitabilidade dos seis apartamentos", explica.

Os serviços municipais foram acionados para apoiar o realojamento das pessoas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 23 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?