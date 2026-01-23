Ouvir
Em Destaque
Criminalidade

Jovem morto a tiro na Amadora. Suspeitos em fuga

23 jan, 2026 - 01:03 • Ricardo Vieira

O adolescente foi levado de emergência para o Hospital Amadora-Sintra, mas não resistiu aos ferimentos.

Um jovem de 15 anos foi morto a tiro esta quinta-feira à noite no Bairro da Estrada Militar, no concelho da Amadora.

O adolescente foi levado de emergência para o Hospital Amadora-Sintra, mas não resistiu aos ferimentos, avançou o Jornal de Notícias.

O alerta foi dado pelas 20h45. Fonte da PSP disse que quando a Polícia chegou ao local o jovem já tinha sido levado por terceiros para o hospital.

A Polícia Judiciária (PJ) deslocou-se ao local para realizar diligências.

De acordo com testemunhas, os disparos aconteceram após um desentendimento com outros dois indivíduos.

