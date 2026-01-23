Mau tempo. A24 cortada entre Fortunho e Vila Pouca de Aguiar em Vila Real

A Autoestrada 24 (A24) encontra-se cortada ao trânsito entre os nós de Fortunho, Vila Real, e Vila Pouca de Aguiar, por causa da neve, mantendo-se, no distrito, também fechado o Itinerário Principal 4 (IP4) na serra do Marão.

A informação foi avançada à agência Lusa pelas 11h00 pela GNR de Vila Real que adiantou que a via foi cortada pelas 10h30 e que a alternativa ao troço cortado da A24 é a estrada Nacional 2 (EN2).

No distrito de Vila Real, que está sob aviso vermelho por causa da queda de neve, está também cortado ao trânsito o IP4, entre os nós da Campeã, concelho de Vila Real, e da Aboadela, concelho de Amarante, num área que corresponde à serra do Marão.

Segundo a GNR, a alternativa a este troço do IP4 é a Autoestrada 4 (A4), sendo que, na serra do Marão, a Estrada Nacional 15 (EN15) poderá também vir a ser fechada.

Também a estrada regional 311 em Salto, Montalegre, se encontrava cortada devido a um camião que se atravessou na via.

O distrito de Vila Real encontra-se em aviso vermelho por causa das previsões de queda de neve e, por precaução, as escolas e os transportes escolares foram suspensos hoje nos concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre, Mondim de Basto, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

O IPMA prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Braga, Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu vão estar hoje sob aviso vermelho (o mais grave de uma escala de três) por causa da neve.

Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Leiria, Lisboa, Beja, Aveiro e Coimbra e Braga vão estar sob aviso vermelho hoje e sábado por causa da agitação marítima forte.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANECP) colocou quase todo o território nacional continental em estado de prontidão especial de nível 3 até sábado, devido ao impacto previsível da neve e da agitação marítima com a passagem da depressão Ingrid.

Este nível entrou em vigor às 16h00 de quinta-feira e termina às 23h59 de sábado.