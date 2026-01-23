Ouvir
Depressão Ingrid

Mau tempo. Neve encerra escolas em Carrazeda de Ansiães

23 jan, 2026 - 11:56 • Lusa

Os alunos estão a ser levados para casa, através dos transportes escolares.

As escolas de Carrazeda de Ansiães foram encerradas, esta sexta-feira de manhã, devido à neve que começou a cair com intensidade a partir das 9:30, adiantou, à Lusa, o presidente da câmara.

O autarca João Gonçalves revelou à Lusa que a neve começou a cair com intensidade durante a manhã e, em concordância com o agrupamento, decidiram encerrar as escolas do concelho. Os alunos estão a ser levados para casa, através dos transportes escolares.

O presidente do município disse ainda que há dois pontos do concelho que estão condicionados ao trânsito, devido à acumulação de neve: a saída da vila para o IC5 e a ligação entre Carrazeda de Ansiães e Fontelonga.

O distrito de Bragança está sob aviso laranja devido à queda de neve. No distrito, vários concelhos, Macedo de Cavaleiros, Vinhais, Mogadouro e Carrazeda de Ansiães decidiram encerrar as escolas, devido à impossibilidade de garantir o transporte dos estudantes.

Em Bragança as escolas mantêm-se abertas, mas não há atividades letivas.

