Mau tempo: Proteção Civil regista 81 ocorrências até às 8h00

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 81 ocorrências entre a meia-noite e as 8h00 desta manhã, relacionadas com os efeitos do mau tempo provocado pela depressão Ingrid. A maioria das situações diz respeito a quedas de árvores, revelou à Renascença o oficial de operações da ANEPC José Costa.

“O registo de 81 ocorrências no território do continente está relacionado sobretudo com 39 quedas de árvores, 23 limpezas de via, nove quedas de estruturas e 10 movimentos de massa”, adiantou o responsável da ANEPC, acrescentando que “nestas ocorrências estiveram empenhados 259 operacionais e 113 meios terrestres”.

A região Norte foi a mais afetada, concentrando 50 ocorrências. Seguem-se a região Centro, com 15, Lisboa e Vale do Tejo, com 11, o Alentejo, com quatro, e o Algarve, onde foi registada uma ocorrência.

Entre as situações mais relevantes desta manhã está a queda de uma árvore de médio porte na Linha do Minho, entre Caminha e Valença. Segundo o comandante José Costa, “a árvore já foi removida, mas a indicação que temos é que a linha ferroviária ainda se mantém cortada, devendo estar a decorrer trabalhos de reparação”.

Para as próximas horas, a Proteção Civil deixa vários alertas à população, sobretudo nas zonas costeiras. “Recomendamos especial cuidado na linha de costa, em particular na costa ocidental, evitando a aproximação ao mar e a prática de atividades marítimas”, sublinha José Costa.

A partir da hora de almoço, está também prevista uma intensificação do vento. “Deve evitar-se a circulação junto a áreas com árvores de grande porte e o estacionamento de viaturas debaixo das mesmas”, reforça o oficial de operações.

Nos locais onde está prevista a queda de neve e a formação de gelo, a ANEPC aconselha a evitar deslocações. “Sempre que possível, não conduzir nessas zonas. Caso seja inevitável viajar, é fundamental verificar o estado dos pneus, o nível de combustível e, no caso dos veículos elétricos, assegurar carga suficiente”, alerta.

Quanto à realização de provas desportivas previstas para este fim de semana, José Costa admite constrangimentos em algumas regiões do país, sobretudo devido à neve. No entanto, esclarece que “qualquer restrição ou proibição terá de ser avaliada localmente pelas câmaras municipais, em função das condições e do risco”, admitindo que alguns eventos possam ser adiados ou cancelados.

Ainda assim, a ANEPC deixa uma recomendação geral: “Evitar atividades que, face às condições meteorológicas adversas, possam colocar em risco tanto os praticantes como os espectadores”.