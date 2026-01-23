Moradores pedem esclarecimento sobre fecho de cinemas Alvaláxia

Duas associações de moradores de Telheiras e Alto do Lumiar, em Lisboa, pediram esclarecimentos à Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) sobre o encerramento dos cinemas NOS Alvaláxia, por representar "uma alteração estrutural da oferta cultural" naquela zona.

Numa carta datada de dia 16 à qual a Lusa teve acesso, as duas associações de residentes pedem à IGAC que verifique se o encerramento e a "eventual afetação a uso diverso" das 12 de salas de cinema estão conforme a lei.

O Cinema NOS Alvaláxia, no complexo do estádio do Sporting Clube de Portugal, fechou a 1 de janeiro, com o clube desportivo a explicar que tem previsto "um novo espaço pioneiro de experiência imersiva", no âmbito de um projeto de requalificação.

"Esta nova experiência será desenvolvida através da reconversão das salas de cinema do Alvaláxia, permitindo a criação de um espaço inovador, alinhado com as novas formas de consumo de entretenimento e com a visão estratégica do clube para o seu ecossistema desportivo, cultural e de lazer", afirmou fonte oficial do Sporting à Lusa a 2 de janeiro.

Para as duas associações de moradores, o Alvaláxia assegurava "a única oferta regular de cinema numa freguesia com cerca de 50 mil habitantes" e desempenhava "uma função de acesso de proximidade à cultura, particularmente relevante para famílias, jovens e população sénior".

As duas associações lembram ainda que, em 2025, "o risco de encerramento das salas de cinema foi objeto de intervenções públicas formais em órgãos autárquicos", nomeadamente em reunião de executivo da Junta de Freguesia do Lumiar e numa sessão descentralizada da Assembleia Municipal de Lisboa, com reconhecimento da relevância e da perda daquele cinema.

A 2 de janeiro, fonte oficial do Sporting disse à Lusa que já tinha sido feito um pedido de desafetação de atividade cinematográfica dos recintos à IGAC; pedido esse que, segundo a lei, terá de ser aprovado pelo Ministério da Cultura.

Contactada na quinta-feira pela agência Lusa, fonte da IGAC disse que ainda não tinha recebido "qualquer pedido de desafetação de atividade cinematográfica referente aos cinemas Alvaláxia".

Por seu lado, fonte oficial do Sporting Clube de Portugal respondeu hoje à Lusa, por escrito, que "o Sporting Clube de Portugal encontra-se em contacto com a IGAC, assegurando a manutenção de atividade cultural no espaço, ao qual será conferido um novo enquadramento funcional e programático, cujos detalhes serão oportunamente apresentados no âmbito da remodelação em curso".

O complexo de cinemas NOS Alvaláxia chegou a ter 16 salas à data da inauguração, em 2003, numa zona comercial no então novo estádio José Alvalade, do Sporting Clube de Portugal.

Na altura, este cinema - designado Cinemas Millenium Lisboa -- era explorado pelo produtor Paulo Branco e uma das 16 salas tinha um sistema inédito de projeção digital.

Segundo os dados mais recentes coligidos pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), em 2025 este cinema acolheu 121.783 espectadores, abaixo dos 193.992 espectadores contabilizados em 2024.

Estas 12 salas de cinema encerraram numa altura em que existe um grupo de trabalho, criado pelo Governo, para refletir sobre a exibição de cinema e sobre o recente fecho de salas no país, em particular em 2025.