Neve em Portugal: Que estradas estão cortadas ou condicionadas?

23 jan, 2026 - 21:31 • Redação, com Lusa
Várias autoestradas estão esta sexta-feira condicionadas e estradas nacionais cortadas devido à queda de neve na região Norte de Portugal continental.
São os efeitos da passagem da depressão Ingrid, que deixou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Viseu e Porto em aviso vermelho (o nível máximo), devido à queda de neve ou agitação marítima.
Entre a meia-noite e as 19h00 desta sexta-feira foram registadas 669 ocorrências, avança a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).
Mau tempo
Várias estradas estão cortadas ou condicionadas no(...)