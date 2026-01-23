Ouvir
Depressão Ingrid

Neve em Portugal: Que estradas estão cortadas ou condicionadas?

23 jan, 2026 - 21:31 • Redação, com Lusa

São os efeitos da passagem da depressão Ingrid, que deixou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Viseu e Porto em aviso vermelho.

Várias autoestradas estão esta sexta-feira condicionadas e estradas nacionais cortadas devido à queda de neve na região Norte de Portugal continental.

São os efeitos da passagem da depressão Ingrid, que deixou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Viseu e Porto em aviso vermelho (o nível máximo), devido à queda de neve ou agitação marítima.

Entre a meia-noite e as 19h00 desta sexta-feira foram registadas 669 ocorrências, avança a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Lista de estradas condicionadas ou cortadas:

  • Estrada Nacional (EN) 2 cortada entre Castro Daire e Bigorne, no concelho de Lamego (distrito de Viseu);
  • EN 229-1 cortada entre Penedono e Antas, no concelho de Sernancelhe (distrito de Viseu);
  • EN321 cortada entre Castro Daire e Cinfães, na serra de Montemuro (distrito de Viseu);
  • “Há muitas estradas municipais cortadas, nos diversos concelhos no norte do distrito” de Viseu, indica fonte da GNR. Entre os concelhos do distrito de Viseu com estradas municipais cortadas ao trânsito estão Armamar, Tarouca, Tabuaço e Vila Nova de Paiva;
  • Itinerário Principal 4 (IP4) cortado entre os nós da Campeã (Vila Real) e Aboadela (Amarante, Porto), na área que corresponde à serra do Marão;
  • Estrada Nacional 15 (EN15) condicionada entre Sanguinhedo e Lamares (Vila Real);
  • Autoestrada A24 condicionada entre Vila Real e a ligação para a A7, em Vila Pouca de Aguiar;
  • Estrada Municipal 323 (EM313), no sentido Mondim de Basto, condicionada no troço compreendido entre Lamas de Olo e Relva;
  • Na A7, até Ribeira de Pena, a circulação faz-se com dificuldade devido à queda de neve;
  • A4, na zona do Pópulo, com alguns constrangimentos devido à neve.
