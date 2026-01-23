Operação “Raichu”: desmantelada rede organizada de tráfico de droga na Grande Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens, com idades entre os 29 e os 34 anos, suspeitos de integrarem um grupo criminoso dedicado ao tráfico de droga na região da Grande Lisboa. A operação decorreu esta quinta-feira, no concelho de Almada, no âmbito da ação policial denominada “Raichu”.

Em comunicado, a Polícia Judiciária adianta que os suspeitos “procediam à distribuição de quantidades muito significativas de estupefacientes na região da Grande Lisboa”, atuando de forma organizada e contínua.

A operação foi desenvolvida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e incluiu a realização de oito buscas, “cinco domiciliárias e três não domiciliárias”.

No decurso das diligências, foram apreendidos “mais de 58 quilos de haxixe, cerca de 49 mil euros em numerário”, bem como bens de vestuário de elevado valor monetário, telemóveis, balanças de precisão e outro material normalmente utilizado no embalamento de droga para posterior venda.

Segundo a nota divulgada pelas autoridades, estão em causa suspeitas da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais.

A investigação, dirigida pelo DIAP de Lisboa, teve início em abril de 2025 e incidia sobre a atividade dos agora detidos.

De acordo com a a polícia de investigação criminal, os suspeitos “tinham as suas tarefas bem definidas”, cabendo a alguns a compra e distribuição do produto estupefaciente, enquanto outros se dedicavam “à parte do armazenamento e branqueamento, com vista a ocultar os elevados ganhos financeiros que obtinham”.

Segundo a PJ, dois dos detidos possuem antecedentes criminais. Os três homens vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.