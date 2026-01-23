PJ detém homem por suspeitas de pornografia de menores em Sintra

23 jan, 2026 - 10:26 • Olímpia Mairos
A Polícia Judiciária PJ), através da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, e em articulação com o DIAP de Sintra, deteve esta quinta-feira, no concelho de Sintra, um homem de 38 anos, fortemente indiciado pela prática do crime de pornografia de menores.
Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que, no âmbito das diligências de investigação, foi realizada uma busca domiciliária que permitiu identificar, localizar e apreender centenas de ficheiros digitais compatíveis com conteúdos de abuso e exploração sexual de crianças, armazenados em equipamentos tecnológicos utilizados pelo suspeito.
Perante os indícios recolhidos, o homem foi detido em flagrante delito. Trata-se de um cidadão estrangeiro.
O detido será presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das respetivas medidas de coação.