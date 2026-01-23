Portimão: PJ detém suspeito de tentativa de homicídio

A Polícia Judiciária deteve um homem de 30 anos suspeito da prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada, e de detenção de arma proibida, cometidos na noite de 17 de dezembro, em Portimão.

Segundo a PJ, os factos ocorreram “durante um confronto físico entre duas pessoas na via pública”, tendo a vítima, um homem de 29 anos, tentado intervir “por forma a fazer cessar as agressões que reciprocamente infligiam”, uma vez que “um era seu amigo”.

A Polícia Judiciária adianta que “subitamente, surgiu um outro homem que, com uma navalha com cerca de 15 centímetros, escondida na manga do vestuário, o esfaqueou na região lombar esquerda”, ferimento que acabou por atingir “um dos rins” da vítima.

Devido à gravidade da agressão, o homem foi transportado para o Hospital de Portimão “em risco de vida”, onde foi “intervencionado de urgência e internado na unidade de cuidados intensivos”.

No comunicado, a PJ refere ainda que, após diligências de investigação, “o agressor viria a ser identificado e localizado já no norte do país, para onde se pôs em fuga”, tendo sido posteriormente “intercetado e detido”.

O suspeito vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.

O inquérito é titulado pelo Ministério Público de Portimão.