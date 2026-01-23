Portugal continental registou 230 ocorrências até às 12h00

Cerca de 230 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, foram registadas esta sexta-feira em Portugal continental entre as 00h00 e as 12h00, sobretudo queda de árvores e limpezas de via, revelou a Proteção Civil.

"Não temos registo de feridos, nem desalojados. No entanto, algumas das ocorrências provocaram danos tanto em veículos como em algumas construções", afirmou o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) José Costa, em declarações à agência Lusa.

Entre as 00h00 e as 12h00, a Proteção Civil registou um total de 231 ocorrências em Portugal continental, nomeadamente "82 quedas de árvore, 70 limpezas de via, 44 quedas de estruturas, 26 movimentos de massa e nove inundações", indicou José Costa.

Na resposta a estas chamadas, foram empenhados 733 operacionais e 330 meios terrestres.

Relativamente às zonas mais afetadas, a Proteção Civil destacou a região Norte, onde se verificaram 115 ocorrências, depois a região Centro, com 51, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 45, o Algarve, com 12, e o Alentejo, com oito ocorrências.

Na quinta-feira, ao longo das 24 horas do dia, a ANEPC contabilizou 365 ocorrências associadas às condições meteorológicas adversas.