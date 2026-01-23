Portugal continental registou 427 ocorrências até às 16h00

Cerca de 427 ocorrências relacionadas com o mau tempo, devido à passagem da depressão Ingrid, foram registadas esta sexta-feira em Portugal continental entre as 00h00 e as 16h00, sobretudo queda de árvores e limpezas de via, revelou a Proteção Civil.

"Não temos registo de feridos, nem desalojados, e a região Norte é a mais afetada" com a passagem da depressão Ingrid, afirmou o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) José Costa, em declarações à agência Lusa.

Entre as 00h00 e as 16h00, a Proteção Civil registou um total de 427 ocorrências em Portugal continental, nomeadamente "139 quedas de árvore, 141 limpezas de via, 73 quedas de estruturas, 45 movimentos de massa e 29 inundações", indicou José Costa.

Na resposta a estas chamadas, foram empenhados 1400 operacionais e 593 meios terrestres.

Relativamente às zonas mais afetadas, a Proteção Civil destacou a região Norte, onde se verificaram 172 ocorrências, depois a região Centro, com 113, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 100, o Algarve, com 26, e o Alentejo, com 16 ocorrências.

Na quinta-feira, ao longo das 24 horas do dia, a ANEPC contabilizou 365 ocorrências associadas às condições meteorológicas adversas.