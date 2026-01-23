Primeira mulher diretora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa entra em funções

A professora e investigadora do Departamento de Ciências da Terra e Energia, Conceição Freitas, assumiu esta semana posse como diretora da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (CIÊNCIAS).

Conceição Freitas é a primeira a assumir o cargo em 115 anos da história deste estabelecimento de ensino superior, segundo o comunicado publicado no site faculdade.

Com quase 40 anos de carreira na instituição, a nova diretora sucede a Luís Carriço, que liderava CIÊNCIAS desde 2018.

“CIÊNCIAS é uma instituição com mais de um século de história, à qual nos orgulhamos de pertencer. É uma comunidade viva, formada por pessoas curiosas, apaixonadas pela ciência, dedicadas ao ensino e à investigação e comprometidas com a sociedade. É com essa comunidade em mente que assumo este mandato”, disse a nova diretora durante a cerimónia oficial.



A professora Conceição Freitas já disse que esta é uma "oportunidade de mostrar que a liderança não tem género".