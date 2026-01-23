Prisão preventiva para suspeito de 12 furtos em residências em Aveiro

Um homem de 50 anos foi detido por furto qualificado em residência no concelho de Aveiro e ficou em prisão preventiva, anunciou o Comando Territorial de Aveiro da Guarda Nacional Republicana.

A detenção foi realizada no dia 20 de janeiro pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Aveiro, no âmbito de uma investigação que decorria há cerca de um mês.

De acordo com a GNR, o suspeito dedicava-se de forma continuada à prática de furtos em residências, com o objetivo de obter rendimento através da venda dos bens subtraídos. O homem é suspeito de, pelo menos, 12 furtos qualificados, todos ocorridos durante o último mês naquele concelho.

No seguimento das diligências policiais, os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária, que resultou na apreensão de diversos artigos alegadamente utilizados na prática dos crimes.

Segundo a GNR, o detido, que possui antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícito, foi presente esta quinta-feira ao Tribunal Judicial de Aveiro, onde lhe foi aplicada a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.