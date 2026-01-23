Ouvir
Depressão Ingrid

Queda de neve corta estrada municipal entre Cinfães e Castro Daire

23 jan, 2026 - 09:44 • Lusa

Neve, chuva e agitação marítima: depressão Ingrid chega a Portugal e deixa o Norte pintado de branco
Veja o vídeo

A Estrada Municipal 1030, que faz ligação entre Cinfães e Castro Daire, no distrito de Viseu, está cortada desde as 07h30 desta sexta-feira devido à queda de neve, informou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-regional do Tâmega e Sousa disse à agência Lusa que "a neve começou a cair durante a noite" e obrigou ao encerramento da estrada ao início da manhã.

Na quinta-feira, devido à previsão de queda de neve na cota dos 400 a 500 metros de altitude, três municípios do distrito de Viseu, nomeadamente Resende, Cinfães e Castro Daire, decidiram preventivamente encerrar as escolas.

Os alertas foram publicados nas páginas oficiais das Câmaras e nas redes sociais dos municípios de Castro Daire, Resende e Cinfães, cujos territórios se situam nas serras de Montemuro e da Gralheira.

Tendo em conta que as condições meteorológicas previstas "poderão causar constrangimentos na circulação rodoviária, bem como outros constrangimentos no quotidiano diário da nossa população", aquelas autarquias decidiram "suspender toda a atividade letiva na sexta-feira".

Os três municípios apelaram ainda à população para adotarem "condutas responsáveis e cuidadas" e sugeriram "reduzir a circulação apenas ao necessário" e, "em casos de absoluta urgência, redobrar os cuidados na condução", assim como o dever de "usar correntes de neve ou dispositivo similares" nos veículos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real e Braga estão até às 09h00 de sábado sob aviso vermelho (o mais grave) devido à queda de neve acima de 600/800 metros.

Bragança, Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja até às 00h00 de sábado por causa da queda de neve acima de 600/800 metros e Portalegre a amarelo até às 06h00 de sábado.

