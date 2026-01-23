Queda de neve corta estrada municipal entre Cinfães e Castro Daire

Os alertas foram publicados nas páginas oficiais das Câmaras e nas redes sociais dos municípios de Castro Daire, Resende e Cinfães, cujos territórios se situam nas serras de Montemuro e da Gralheira.

Na quinta-feira, devido à previsão de queda de neve na cota dos 400 a 500 metros de altitude, três municípios do distrito de Viseu, nomeadamente Resende, Cinfães e Castro Daire, decidiram preventivamente encerrar as escolas.

A fonte do Comando Sub-regional do Tâmega e Sousa disse à agência Lusa que "a neve começou a cair durante a noite" e obrigou ao encerramento da estrada ao início da manhã.

A Estrada Municipal 1030, que faz ligação entre Cinfães e Castro Daire, no distrito de Viseu, está cortada desde as 07h30 desta sexta-feira devido à queda de neve, informou fonte da Proteção Civil.

Tendo em conta que as condições meteorológicas previstas "poderão causar constrangimentos na circulação rodoviária, bem como outros constrangimentos no quotidiano diário da nossa população", aquelas autarquias decidiram "suspender toda a atividade letiva na sexta-feira".

Os três municípios apelaram ainda à população para adotarem "condutas responsáveis e cuidadas" e sugeriram "reduzir a circulação apenas ao necessário" e, "em casos de absoluta urgência, redobrar os cuidados na condução", assim como o dever de "usar correntes de neve ou dispositivo similares" nos veículos.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva, neve, vento e agitação marítima como efeitos da passagem da depressão Ingrid por Portugal continental, tendo emitido vários avisos.

Os distritos de Viseu, Porto, Vila Real e Braga estão até às 09h00 de sábado sob aviso vermelho (o mais grave) devido à queda de neve acima de 600/800 metros.

Bragança, Guarda e Castelo Branco estão sob aviso laranja até às 00h00 de sábado por causa da queda de neve acima de 600/800 metros e Portalegre a amarelo até às 06h00 de sábado.