Taxistas condicionam trânsito no Funchal em protesto contra concorrência desleal

Mais de uma centena de táxis estava esta sexta-feira, às 11h00, a condicionar o trânsito na Avenida Sá Carneiro, na baixa do Funchal, na Madeira, em protesto contra o que consideram ser "concorrência desleal" ao setor no porto de cruzeiros.

A TáxisRAM - Associação de Táxis e outros Transportes Terrestres da Madeira promoveu um protesto em marcha lenta, que teve início na Praia Formosa, na zona oeste da cidade, e que terminou na Avenida Sá Carneiro.

Os primeiros carros começaram a chegar cerca das 10h15 e ocuparam uma via de cada uma das faixas de rodagem, ficando apenas uma via de cada lado disponível para a passagem de viaturas.

De acordo com uma contagem feita pela agência Lusa, cerca das 11h00, mais de 100 viaturas de táxi estavam estacionadas em duas das quatro vias da Avenida Sá Carneiro.

Em declarações à Lusa, o presidente da TáxisRAM indicou que, há cerca de um ano, "uma empresa de animação turística de autocarros descapotáveis amarelos, com a permissão da APRAM [Administração dos Portos da Madeira], foi colocada junto à praça de táxis", considerando que faz uma "concorrência desleal grave" aos taxistas.

Paulo Pereira acrescentou que esta empresa, com cerca de 12 autocarros turísticos, fica à frente dos taxistas, levando "os clientes de arrastão e o setor do táxi fica a ver a banda passar".

A associação já teve várias reuniões com a APRAM e com a tutela, a Secretaria Regional da Economia, e propôs que as empresas de autocarros ficassem posicionadas atrás da praça de táxis, argumentando "que ficam bem visíveis pela dimensão que têm" e que "as excursões são previamente compradas dentro do navio".

O presidente da TáxisRAM, a associação mais representativa do setor na Madeira, garantiu que, enquanto não for encontrada uma solução para resolver este problema, continuará a promover manifestações deste género.