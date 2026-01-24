Ouvir
Proteção Civil

Depressão Ingrid. 79 ocorrências até às 07h30 deste sábado

24 jan, 2026 - 08:50 • Teresa Almeida , João Malheiro

Desde as 00h00 até às 07h30, a Proteção Civil registou 79 ocorrências este sábado.

Com o Douro e Viseu como as regiões mais afetadas, José Rodrigues, oficial de operações da Proteção Civil, fala, à Renascença, sobretudo de limpezas de vias e quedas de árvores e quedas de infraestruturas.

Estiveram no terreno 287 operacionais, apoiados por 125 meios terrestres, a dar resposta a estas ocorrências.

Apesar de uma noite mais tranquila, a Proteção Civil vai manter o segundo nível mais grave de prontidão que poderá ser revisto ao final da manhã.

José Rodrigues lembra, no entanto, que, para além da neve, também a chuva e a agitação marítima podem trazer perigo às populações.

São várias as estradas cortadas, sobretudo no interior do país, devido à neve.

Nesta altura são nove os distritos, do Norte, que ficam a laranja, até ao meio-dia, devido à queda de neve. A vermelho vão manter-se 10 distritos do Litoral, entre Lisboa e Viana.

As ondas podem chegar aos 15 metros de altura.

