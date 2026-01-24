Ouvir
Mau Tempo

Depressão Ingrid causa um morto no Cadaval por arrastamento de carro

24 jan, 2026 - 21:26 • João Maldonado , Diogo Camilo e Lusa

Balanço da Proteção Civil refere ainda 21 deslocados e três feridos, entre mais de 1.500 ocorrências desde a tarde de quinta-feira.

A passagem da depressão Ingrid por Portugal continental já causou um morto, três feridos e 21 deslocados.

O balanço da Proteção Civil, que reporta inundações, quedas de árvores e estruturas, regista um total de 1.545 incidentes entre as 16h00 de quinta-feira e as 17h00 deste sábado.

A vítima mortal foi registada em Pêro Moniz, no concelho do Cadaval, após o arrastamento de uma viatura ligeira de passageiros ao tentar atravessar um curso de água.

À Renascença, fonte da Proteção Civil adianta que se trata de um homem de 30 anos e que do acidente também resultaram dois feridos ligeiros. No local estiveram 11 veículos e 25 operacionais dos bombeiros, GNR, INEM e serviço municipal de Proteção Civil.

Além do acidente, uma pessoa ficou ferida na queda a um ribeiro em Ponte de Lima, no distrito de Viana do Castelo.

Entre as ocorrências foram registadas 21 pessoas forçadas a abandonar as suas casas em Alcobaça (duas), Cartaxo (duas), Cascais (três) e Peniche (14).

A intempérie tem afetado, sobretudo, as subregiões do Oeste (214 incidentes), da Grande Lisboa (161) e a região de Coimbra (131), segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Quedas de árvores (505), limpeza de caminhos ou estradas (459), quedas de estruturas (278), deslizamentos de terra (160), inundações (136) e salvamentos terrestres (dois) e aquáticos (cinco) foram os incidentes registados, que mobilizaram 5.446 operacionais e 2.261 veículos.

