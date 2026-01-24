Ouvir
Despiste de veículo ligeiro provoca dois mortos e um ferido grave em Pombal

24 jan, 2026 - 10:42 • Lusa

O despiste ocorreu no sentido norte-sul da EN109, tendo provocado a morte a dois rapazes de 18 e 19 anos e deixando uma rapariga de 18 anos com ferimentos graves.

Dois jovens morreram este sábado de madrugada no despiste de um veículo ligeiro no concelho de Pombal que deixou ainda uma outra jovem com ferimentos graves, disseram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

Segundo as mesmas fontes, o acidente ocorreu pelas 02h13, na Estrada Nacional 109, na zona do Outeiro Martinho, freguesia da Guia, concelho de Pombal, distrito de Leiria.

Fonte do Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana adiantou que o despiste ocorreu no sentido norte-sul, tendo provocado a morte a dois rapazes de 18 e 19 anos e deixando uma rapariga de 18 anos com ferimentos graves.

De acordo com fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, a via esteve interdita até às 06h50.

No local estiveram 26 operacionais, apoiados por 12 veículos, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, Cruz Vermelha e GNR.

