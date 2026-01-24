Estação de metro do Marquês em Lisboa em obras durante quatro meses

A estação de metro do Marquês de Pombal, das linhas Azul e Amarela, em Lisboa, vai ser alvo de obras a partir de segunda-feira e durante quatro meses, mas continuará a funcionar sem constrangimentos, revelou este sábado o Metropolitano.

De acordo com o Metropolitano de Lisboa, num comunicado hoje divulgado, "esta intervenção tem como objetivo principal melhorar as condições de utilização e de conservação da estação, abrangendo a limpeza integral dos revestimentos, a reparação e substituição de elementos danificados, a pintura de paredes e tetos, o tratamento de infiltrações e a limpeza da rede de drenagem".

Os trabalhos têm início na segunda-feira e "duração estimada de quatro meses", mas "foram planeados de modo a não comprometer a continuidade do serviço e a minimizar as interferências com o normal funcionamento da estação".

"A obra será executada em regime de 24 horas por dia, aos dias úteis. Durante o período de abertura da estação ao público, as zonas de trabalho estarão devidamente delimitadas e sinalizadas, garantindo as condições de segurança e de circulação dos passageiros", refere a empresa.

Na estação de metro do Marquês de Pombal passam as linhas Azul (que faz ligação entre Santa Apolónia, em Lisboa, e a Reboleira, na Amadora) e Amarela (entre o Rato e Odivelas, também na capital).