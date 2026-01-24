Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

GNR apreende quase 700 artigos contrafeitos em estabelecimento na Moita

24 jan, 2026 - 09:21 • Lusa

As autoridades identificaram um homem de 55 anos e elaboraram um auto de notícia por factos suscetíveis de enquadrar o crime de contrafação.

A+ / A-

A GNR apreendeu, na quarta-feira, 684 peças de material contrafeito no concelho da Moita, distrito de Setúbal, numa ação de fiscalização a um estabelecimento comercial, foi anunciado este sábado.

Em comunicado, a força policial referiu que estes artigos contrafeitos têm "elevada procura, sobretudo junto das camadas mais jovens" e que têm "significativa projeção no mercado nacional e internacional".

As autoridades identificaram um homem de 55 anos e elaboraram um auto de notícia por factos suscetíveis de enquadrar o crime de contrafação.

O caso foi comunicado ao tribunal judicial da Moita.

A GNR assinalou que a venda de produtos contrafeitos é uma violação dos direitos de propriedade industrial e alertou para a proteção dos titulares dos direitos, em linha com o Código da Propriedade Industrial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?