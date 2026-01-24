GNR apreende quase 700 artigos contrafeitos em estabelecimento na Moita

A GNR apreendeu, na quarta-feira, 684 peças de material contrafeito no concelho da Moita, distrito de Setúbal, numa ação de fiscalização a um estabelecimento comercial, foi anunciado este sábado.

Em comunicado, a força policial referiu que estes artigos contrafeitos têm "elevada procura, sobretudo junto das camadas mais jovens" e que têm "significativa projeção no mercado nacional e internacional".

As autoridades identificaram um homem de 55 anos e elaboraram um auto de notícia por factos suscetíveis de enquadrar o crime de contrafação.

O caso foi comunicado ao tribunal judicial da Moita.

A GNR assinalou que a venda de produtos contrafeitos é uma violação dos direitos de propriedade industrial e alertou para a proteção dos titulares dos direitos, em linha com o Código da Propriedade Industrial.