Homem de 24 anos morre em colisão entre automóvel, camião e autocarro no Montijo

Um homem de 24 anos morreu esta sábado numa colisão que envolveu o automóvel que conduzia, um camião e um autocarro na Estrada Nacional 4 (EN4), no concelho do Montijo, que está cortada.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 05h52, ocorreu no troço da EN4 junto à povoação de Afonsos, concelho do Montijo, distrito de Setúbal.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR referiu que a vítima mortal é um homem, de 24 anos, que era o condutor e único ocupante da viatura.

O óbito foi declarado no local do acidente, adiantou a mesma fonte.

De acordo com a fonte da Proteção Civil, os condutores e passageiros dos dois pesados envolvidos no acidente não precisaram de assistência médica.

Às 09h40, a EN4 encontrava-se cortada ao trânsito na zona do acidente, acrescentou a fonte da GNR.

As operações de socorro envolveram os Bombeiros de Canha, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 21 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

Esteve também no local uma equipa de psicólogos do INEM.