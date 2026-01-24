Megaoperação apreende mais de oito toneladas de cocaína a sul dos Açores

24 jan, 2026 - 21:01 • Liliana Monteiro
Uma megaoperação da Polícia Judiciária, Força Aérea e Marinha intercetou uma embarcação vinda da América Latina com mais de oito toneladas de cocaína, a sul dos Açores, sabe a Renascença.
Fonte ligada à operação adianta que tudo indica que se possa tratar de um narco-submarino e que foram detidos quatro suspeitos de tráfico de droga.
A embarcação acabou por afundar depois de retirado todo o material e pessoas a bordo.
A apreensão está a ser transportada para os Açores por uma embarcação da Marinha portuguesa.