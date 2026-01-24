Ministro acusa dirigentes do ICNF de serem "mentirosos, cobardes e radicais"

24 jan, 2026 - 18:16 • Diogo Camilo
O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, acusou dirigentes do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) de serem "mentirosos, cobardes e radicais" em reação a uma notícia em que se queixam, sob anonimato, de que o governante critica o organismo por "emitir muitos pareceres negativos" e "cumprir a lei de uma forma demasiado rigorosa".
Em publicação nas redes sociais, José Manuel Fernandes divulga o vídeo enviado na íntegra, no qual pede "proximidade, bom senso, proatividade, rapidez".
Na sexta-feira, ao Público, dirigentes avançaram que, no mesmo vídeo, o ministro criticava o ICNF por ser "demasiado radical" e "entravar o progresso do país"."A recomendação do ministro da Agricultura é para relativizar a lei", indicou o Público, citando dirigentes do instituto.
José Manuel Fernandes critica que "basta ver o vídeo" para verificar que as afirmações são "absolutamente falsas".
"Significa que há dirigentes que mentiram. Seguramente são os mesmos (ainda que sejam muito poucos) que estão a empatar, a encravar, a adiar. No final de contas, são os maiores inimigos do ambiente, da democracia e do serviço público", refere o ministro que defendeu ainda a demissão desses mesmos dirigentes.
"Se tivessem vergonha, até porque mentem, demitiam-se. Pela missão que assumiram e pelo bem do ICNF, digam a verdade", refere o ministro.