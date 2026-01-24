Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Agricultura

Ministro acusa dirigentes do ICNF de serem "mentirosos, cobardes e radicais"

24 jan, 2026 - 18:16 • Diogo Camilo

José Manuel Fernandes reagiu a queixas de que terá criticado o organismo por "emitir muitos pareceres negativos" e "cumprir a lei de uma forma demasiado rigorosa".

A+ / A-

O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, acusou dirigentes do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) de serem "mentirosos, cobardes e radicais" em reação a uma notícia em que se queixam, sob anonimato, de que o governante critica o organismo por "emitir muitos pareceres negativos" e "cumprir a lei de uma forma demasiado rigorosa".

Em publicação nas redes sociais, José Manuel Fernandes divulga o vídeo enviado na íntegra, no qual pede "proximidade, bom senso, proatividade, rapidez".

Na sexta-feira, ao Público, dirigentes avançaram que, no mesmo vídeo, o ministro criticava o ICNF por ser "demasiado radical" e "entravar o progresso do país"."A recomendação do ministro da Agricultura é para relativizar a lei", indicou o Público, citando dirigentes do instituto.

José Manuel Fernandes critica que "basta ver o vídeo" para verificar que as afirmações são "absolutamente falsas".

"Significa que há dirigentes que mentiram. Seguramente são os mesmos (ainda que sejam muito poucos) que estão a empatar, a encravar, a adiar. No final de contas, são os maiores inimigos do ambiente, da democracia e do serviço público", refere o ministro que defendeu ainda a demissão desses mesmos dirigentes.

"Se tivessem vergonha, até porque mentem, demitiam-se. Pela missão que assumiram e pelo bem do ICNF, digam a verdade", refere o ministro.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?