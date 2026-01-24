Portugal envia equipa para Maputo para seguir investigação à morte de administrador português

O Governo português vai enviar uma equipa para Moçambique, que inclui elementos da Polícia Judiciária e do instituto de medicina legal, para acompanhar as investigações à morte do português Pedro Ferraz Reis, administrador do banco moçambicano BCI.

"Na sequência dos contactos com as autoridades de Moçambique, decorridos ao longo desta semana, e no quadro de cooperação entre autoridades policiais e judiciárias de ambos os países, seguirá neste fim de semana para Maputo uma equipa composta por elementos da Polícia Judiciária e do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses", adianta o Ministério dos Negócios Estrangeiros e o Ministério da Justiça, num comunicado conjunto.

A equipa "acompanhará as investigações da morte do empresário Pedro Ferraz Reis, em estreita cooperação com as autoridades judiciárias e policiais", acrescenta.

A morte de Pedro Ferraz Reis chocou a comunidade portuguesa e moçambicana e a disponibilidade para a cooperação na investigação com Portugal é vista localmente como positiva e pouco comum.

O Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic) de Moçambique disse na quinta-feira à Lusa que ainda não encerrou a investigação à morte do português e que decorrem diligências.

"Segundo o relatório médico-legal, assim como as provas encontradas no local, a disposição das mesmas provas, dúvidas não existem de ter sido suicídio. Entretanto, é preciso apurar porque pode ter sido suicídio, mas [o] suicídio, se calhar, pode ter sido provocado. Então, há esses elementos que precisam ser ainda apurados", disse o porta-voz do Sernic, Hilário Lole.

O Sernic anunciou na terça-feira que o português, de 56 anos, se suicidou numa unidade hoteleira em Maputo, contrariando a primeira versão da polícia, de homicídio.

De acordo com a polícia de investigação moçambicana, o cidadão português e administrador do banco BCI, subsidiária em Moçambique do grupo português Caixa Geral de Depósitos (CGD) e do também português BPI, tirou a própria vida na casa de banho daquela unidade hoteleira de luxo no centro de Maputo com recurso a instrumentos cortantes, nomeadamente facas, e ingestão de veneno para ratos.