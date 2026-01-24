Ouvir
Prisão preventiva para cinco dos 37 alegados membros de grupo neonazi 1143

24 jan, 2026 - 11:21 • Lusa

Os restantes 32 arguidos foram libertados, 29 dos quais obrigados a apresentar-se semanalmente na esquadra.

A+ / A-

Cinco dos 37 alegados membros do grupo neonazi 1143, desmantelado na terça-feira pela Polícia Judiciária (PJ), vão aguardar o desenrolar da investigação em prisão preventiva, decidiu o Tribunal Central de Instrução Criminal, este sábado.

Os restantes 32 arguidos foram libertados, 29 dos quais obrigados a apresentar-se semanalmente na esquadra, e três com termo de identidade e residência, indicou o tribunal em comunicado.

Os arguidos estão indiciados, em geral, da prática dos crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, ameaça e coação agravados, ofensas à integridade física qualificada e detenção de arma proibida.

Tópicos
