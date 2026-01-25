Apreensão de cocaína perto dos Açores "será a maior alguma vez feita"

A Polícia Judiciária confirmou este domingo, que a apressão de "perto de nove tonaladas" de cocaína ao largo do Açores "será a maior alguma vez feita em território nacional"

A PJ deteve um semi-submersível com 300 fardos de cocaína a mais de 200 milhas dos Açores, tal como avançou a Renascença, este sábado. Há quatro detidos – três colombianos e um venezuelano – que serão presentes amanhã ao Tribunal de Ponta Delgada, nos Açores.

Devido às "condições muito adversas de mar", depois de serem retiradas da embarcação "as pessoas e uma grande parte da droga que era transportada", o semi-submersível acabou por afundar, tal como parte do total dos 300 fardos de droga. Foram recuperados 165 fardos de cocaína de um total de "perto de nove toneladas", declarações de Artur Vaz, diretor da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), à margem da conferência de impresa, este domingo.

A operação "Adamastor", de "combate ao tráfico de droga transcontinental por via marítima", permitiu "localizar e intercetar, em alto mar, uma embarcação do tipo semi-submersível", afirmou em comunicado.

"Esta operação foi desencadeada no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP da Comarca dos Açores, iniciado recentemente na sequência de estreita colaboração e articulação da Polícia Judiciária com autoridades de Estados Unidos da América – DEA (Drug Enforcement Administration) e JIATF-S (Joint Interagency Task Force South), bem como do Reino Unido – NCA (National Crime Agency), no quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics)", explica a nota enviada à imprensa.

[Notícia atualizada às 16h30]