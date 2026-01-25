Depressão Joseph chega ao Norte na segunda-feira e à Madeira na terça

Portugal continental começa a sentir os efeitos da depressão Joseph, com chuva, neve, vento e agitação marítima, a partir do início da manhã de segunda-feira no Minho e Douro Litoral, anunciou este domingo o IPMA.

Os efeitos da depressão Joseph irão estender-se depois, de forma gradual, às restantes regiões de Portugal continental na noite de segunda para terça-feira, "e com a passagem de sucessivas ondulações frontais pelo menos até ao fim de semana", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), num comunicado divulgado este domingo.

A partir de segunda-feira, o IPMA prevê "períodos de chuva, persistente e por vezes forte", que na terça-feira passam "a regime de aguaceiros, "que poderão ser ocasionalmente de granizo e acompanhados de trovoada".

Além disso, a partir de terça-feira de manhã prevê-se "queda de neve nos pontos mais altos da serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 600/800 metros de altitude nas regiões Norte e Centro e na serra de S. Mamede".

O vento irá soprar mais forte a partir de segunda-feira, "com rajadas até 80 km/h [quilómetros por hora] no litoral oeste e até 100 km/h nas terras altas".

O IPMA refere ainda que estão previstas ondas com quatro a cinco metros na costa ocidental, a partir de segunda-feira, que irão aumentando, podendo atingir 12 metros de altura máxima a partir de terça-feira à tarde.

Devido à passagem da depressão Joseph por Portugal continental, os distritos de Aveiro, Beja, Braga, Coimbra, Faro, Leiria, Lisboa, Porto, Setúbal, Viana do Castelo e Vila Real vão passar por fases sob aviso laranja nos próximos dias.

De acordo com o IPMA, o aviso laranja abrangerá agitação marítima em 10 destes distritos - a exceção é Vila Real, cujo aviso laranja, respeitante à precipitação, estará em vigor entre as 12:00 de segunda-feira e as 03:00 de terça-feira.

O IPMA também emitiu vários avisos de neve nos distritos da Guarda e Castelo Branca, advertindo para possível perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, bem como para chuva e vento.

Para segunda-feira, o IPMA colocou sob aviso laranja, devido à previsão de precipitação, os distritos de Braga, Viana do Castelo e Vila Real, estando quase todo o território em aviso amarelo devido à chuva e ao vento nos próximos dias.

O aviso laranja para agitação marítima vai repetir-se na terça-feira para os distritos de Setúbal, Porto, Faro, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga.

O aviso laranja é o segundo mais grave e é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O aviso amarelo indica risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Depressão chega à Madeira na terça-feira

A depressão Joseph vai afetar também o arquipélago da Madeira, com períodos de chuva intensa nas terras altas, na terça-feira.

"Prevê-se que às 03:00 de dia 26 de janeiro a depressão Joseph esteja centrada aproximadamente em 53° norte e 40°oeste, com uma pressão atmosférica no seu centro de 945 hPa (hectopascais)", lê-se na informação divulgada.

Este valor indica uma depressão muito profunda, associada a ventos muito fortes, condições atmosféricas adversas.

O IPMA adianta que o vento será moderado a forte de oeste/sudoeste, rodando para noroeste a partir da manhã, com rajadas até 75 quilómetros por hora, sendo até 95 quilómetros nas terras altas.

Quanto à agitação marítima, aponta que as previsões são de ondas de noroeste com quatro a cinco metros, aumentando, na costa norte e na ilha do Porto Santo, para cinco a seis metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima, a partir da tarde de terça-feira.

A depressão Joseph está centrada no Atlântico Norte, inserida numa vasta região depressionária onde se irão formar vários núcleos nos próximos dias, explica o IPMA, referindo que ocorrerão, na terça-feira, períodos de chuva que passarão a regime de aguaceiros a partir da manhã.

Estas condições meteorológicas levaram o IPMA a emitir avisos de níveis laranja e amarelo, para rajadas de vento e agitação marítima.

A capitania do Porto do Funchal também emitiu aviso de mau tempo para o mar do arquipélago, recomendando "aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantirem a [sua] segurança".