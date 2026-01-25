Depressão Joseph vai afetar Açores a partir da noite deste domingo

Os efeitos da depressão Joseph deverão começar a fazer-se sentir, nos Açores, a partir da noite deste domingo e o período mais crítico está previsto para segunda-feira, com previsões de vento e agitação marítima, segundo o IPMA.

Segundo o Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), "a vasta região depressionária presente no atlântico norte", nomeada este domingo como depressão Joseph, "encontrar-se-á centrada às 03h00 aproximadamente a 1.600 quilómetros a noroeste da ilha do Corvo".

"Embora situada a uma distância considerável do arquipélago dos Açores, a depressão estende a sua influência sobre a região através uma corrente de noroeste (NW), gerada pela ação conjunta com um anticiclone, que provocará um aumento significativo do vento e da agitação marítima, sobretudo nos grupos Ocidental e Central", lê-se num comunicado do IPMA.

O Centro de Previsão e Vigilância Meteorológica dos Açores do IPMA adianta ainda que a influência da depressão Joseph "deverá começar a fazer-se sentir já a partir desta noite, prolongando-se pelos próximos dias, sendo que o período mais crítico está previsto para segunda-feira".

Os grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso laranja na segunda-feira devido às previsões de vento e agitação marítima, segundo indicou no sábado o IPMA.

Em comunicado, o IPMA adianta que "a presença de uma vasta região depressionária no Atlântico Norte, localizada a norte do arquipélago dos Açores, em conjugação com um anticiclone centrado a oeste, originará uma intensa corrente de noroeste, que afetará o estado do tempo na região nos próximos dias", a partir de domingo à noite.