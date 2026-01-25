Ouvir
Dez voos com destino ou partida em Portugal afetados pelo mau tempo nos EUA e Canadá

25 jan, 2026 - 14:55 • Lusa

Pelo menos dez voos com destino ou partida em Portugal estão a ser afetados pela forte tempestade que está a afetar os EUA e o Canadá, segundo o balanço recolhido pela Lusa com base na informação disponibilizada pela ANA Aeroportos.

De acordo com o balanço feito pela Lusa, com base na informação disponível no "site" ANA Aeroportos, entre as 10h40 e as 23h55 deste domingo está previsto o cancelamento de oito voos com partida no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, dos quais um para Filadélfia, um para Nova Iorque (Aeroporto Internacional John F. Kennedy), um para Washington, um para Newark e outro para Boston.

Com partida na capital, no período analisado, estão ainda previstos cancelamentos de três voos com destino ao Canadá, dos quais dois para Toronto e um para Montreal.

No aeroporto Sá Carneiro, no Porto, não há partidas previstas para os EUA ou para o Canadá, mas um voo proveniente de Newark, nos EUA, que estaria previsto chegar pelas 13h10, está agora previsto para as 15h35.

Já no aeroporto de Ponta Delgada, nos Açores, um voo com destino a Boston para esta tarde foi cancelado, não havendo chegadas previstas no período analisado provenientes dos EUA ou do Canadá.

De acordo com a informação disponibilizada no site da ANA Aeroportos, não há voos previstos até ao final do dia de hoje com partida ou destino no aeroporto de Faro e do aeroporto do Funchal de e para os EUA ou Canadá.

A Lusa contactou a ANA Aeroportos sobre eventuais impactos na operação, na sequência da tempestade que está a afetar os EUA e o Canadá, mas ainda aguarda resposta.

Mais de 13.500 voos foram cancelados nos EUA desde sábado, de acordo com o site de rastreamento de voos FlightAware, consultado pela Associated Press (AP). Cerca de 9.600 destes voos estavam agendados para este domingo.

