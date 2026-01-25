Ouvir
GNR

Dois arguidos em operação em foi apreendida uma tonelada de tabaco

25 jan, 2026 - 10:16 • Lusa

Tabaco apreendido não ostentava a estampilha especial legalmente exigida para a sua detenção, circulação e comercialização.

Dois homens de 24 anos foram constituídos arguidos depois de terem sido detidos quando transportavam, na sexta-feira, mais de uma tonelada de tabaco triturado sem qualquer documentação, no concelho de Loulé, no Algarve, revelou a GNR este domingo.

"A Unidade de Ação Fiscal (UAF), através do Destacamento de Ação Fiscal (DAF) de Faro, no dia 23 de janeiro [sexta-feira], apreendeu 1.050 quilos de tabaco triturado, no concelho de Loulé", informou a Guarda Nacional Republicana (GNR) em comunicado.

Esta força de segurança afirmou que a operação teve lugar no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária de âmbito tributário, tendo ainda sido apreendidos uma viatura ligeira de mercadorias e um telemóvel.

De acordo coma nota, o tabaco apreendido não ostentava a estampilha especial legalmente exigida para a sua detenção, circulação e comercialização em território nacional, verificando-se ainda a inexistência de qualquer documento justificativo relativo à sua produção, circulação e introdução no consumo.

"Da ação resultou a elaboração de um auto de notícia pelo crime de introdução fraudulenta no consumo, tendo sido constituídos dois arguidos do sexo masculino, ambos com 24 anos de idade", acrescenta o comunicado.

Segundo a GNR, o valor comercial do tabaco apreendido ascende a cerca de 52.500 euros, sendo que a sua comercialização ilícita teria causado um prejuízo ao Estado português estimado em aproximadamente 216 mil euros, em sede de Imposto Especial de Consumo (IEC).

