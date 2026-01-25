Ouvir
Homem de 50 anos morre após carro embater num muro em Esposende

25 jan, 2026 - 10:08 • Lusa

A vítima mortal era um homem "com idade na casa dos 50 anos".

Um homem de cerca de 50 anos morreu no sábado, em Esposende, no distrito de Braga, quando o carro onde seguia se despistou e embateu num muro, informou hoje o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado.

A ocorrência foi registada às 20h10 e no carro seguiriam outros dois ocupantes que sofreram ferimentos ligeiros.

A vítima mortal era um homem "com idade na casa dos 50 anos", disse a fonte.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Fão e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Barcelos, bem como a GNR.

