PJ confirma megaoperação que apreendeu cocaína perto dos Açores

A Polícia Judiciária confirmou este domingo a realização de uma megaoperação que apreendeu "várias toneladas" de cocaína, tal como avançou a Renascença no dia anterior.

A PJ não confirma o peso exato dos 300 fardos de cocaína apreendidos na operação "Adamastor", em "combate ao tráfico de droga transcontinental por via marítima, no decurso da qual foi possível localizar e intercetar, em alto mar, uma embarcação do tipo semi-submersível".

Fonte ligada à operação adiantou no sábado que foram detidos quatro suspeitos de tráfico de droga, contudo o comunicado da PJ não refere qualquer detenção.

"Esta operação foi desencadeada no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP da Comarca dos Açores, iniciado recentemente na sequência de estreita colaboração e articulação da Polícia Judiciária com autoridades de Estados Unidos da América – DEA (Drug Enforcement Administration) e JIATF-S (Joint Interagency Task Force South), bem como do Reino Unido – NCA (National Crime Agency), no quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics)", explica a nota enviada à imprensa.

A PJ aponta para uma conferência de imprensa este domingo, pelas 16h00, em Lisboa, em que responsáveis da PJ, da Marinha e da Força Aérea prestarão esclarecimentos adicionais.