Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Operação Adamastor

PJ confirma megaoperação que apreendeu cocaína perto dos Açores

25 jan, 2026 - 12:16 • João Malheiro , Liliana Monteiro

Comunicado da PJ não menciona detidos, mas fonte ligada à operação tinha apontado para pelo menos quatro suspeitos.

A+ / A-

A Polícia Judiciária confirmou este domingo a realização de uma megaoperação que apreendeu "várias toneladas" de cocaína, tal como avançou a Renascença no dia anterior.

A PJ não confirma o peso exato dos 300 fardos de cocaína apreendidos na operação "Adamastor", em "combate ao tráfico de droga transcontinental por via marítima, no decurso da qual foi possível localizar e intercetar, em alto mar, uma embarcação do tipo semi-submersível".

Fonte ligada à operação adiantou no sábado que foram detidos quatro suspeitos de tráfico de droga, contudo o comunicado da PJ não refere qualquer detenção.

"Esta operação foi desencadeada no âmbito de um inquérito dirigido pelo DIAP da Comarca dos Açores, iniciado recentemente na sequência de estreita colaboração e articulação da Polícia Judiciária com autoridades de Estados Unidos da América – DEA (Drug Enforcement Administration) e JIATF-S (Joint Interagency Task Force South), bem como do Reino Unido – NCA (National Crime Agency), no quadro do MAOC-N (Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics)", explica a nota enviada à imprensa.

A PJ aponta para uma conferência de imprensa este domingo, pelas 16h00, em Lisboa, em que responsáveis da PJ, da Marinha e da Força Aérea prestarão esclarecimentos adicionais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 25 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?