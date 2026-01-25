Taxistas admitem protestos como "última arma" por falta de respostas do Governo

Os taxistas prometem ir "em força" para as ruas, em protesto contra a falta de respostas por parte do Governo.

A Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL), que representa os táxis em Portugal, fala num setor que atravessa dificuldades por falta de regulação atualizada e exige que a regulação da atividade de TVDE passe para as autarquias e que os táxis voltem a ser transporte não-urgente de doentes, como acontecia até 2012.

O sindicato pede ainda uma atualização das tarifas.

"Nos últimos nove anos perdemos 21% da nossa rentabilidade. O ordenado mínimo nacional aumentou cerca de 300 euros. Sem rentabilidade, o setor não se pode desenvolver", indicou à Renascença Florêncio Almeida, o homem à frente da ANTRAL há mais de 30 anos.

E os taxistas ameaçam voltar aos protestos, se o Governo não responder às reivindicações.

"As paralisações são a última arma, mas já que até aqui o Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres (IMT) não nos tem ouvido, naturalmente que temos que ir para a rua, para sensibilizar as pessoas de que o setor não pode continuar da forma que tem continuado até aqui", afirma o responsável da ANTRAL.

O sindicato lamenta não ter tido, até agora, resposta do Governo.