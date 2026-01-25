Vídeo que mostra migrante a afiar faca no metro é verdadeiro?

É falso que o vídeo partilhado pelo deputado Pedro Frazão mostre um imigrante a afiar uma faca dentro de uma carruagem de metro em Portugal, dado que são imagens gravadas há meses num autocarro de São Francisco, nos EUA. Alegação: "imigrante a afiar uma faca proibida dentro do metro como se nada fosse" Na tarde de sábado, 24 janeiro, o deputado e vice-presidente do Chega, Pedro Frazão,partilhou no Facebook e no Instagram um vídeo de alguém a afiar uma faca no que parece ser um transporte público, afirmando que "é inaceitável ver alguém a afiar uma faca proibida dentro do metro como se nada fosse, numa atitude de intimidação e ameaça": Essas imagens e a denúncia com cerca de 2 minutos e 36 segundos, gravada num dos terminais do Aeroporto de Roma -- Fiumicino, foram mais tarde partilhadas na rede social X, ultrapassando já as 345 mil visualizações nestas três redes sociais, onde Pedro Frazão afirma também que a pessoa nas imagens é um imigrante. "Vocês não acham inaceitável esta situação do vídeo que anda por aí a circular de um imigrante dentro de uma carruagem do metro a afiar, com a maior falta de vergonha na cara, uma faca proibida, enquanto centenas de cidadãos estão na mesma carruagem, no mesmo metro e viajam de forma pacífica ainda por cima a pagarem bilhete?", questiona o deputado.

Pedro Frazão acrescenta ainda que "isto é inadmissível porque em Portugal e na Europa a legislação vê este objeto não como uma faca de cozinha mas como uma arma branca porque está dentro de um transporte público" e defende que "quem vem para o nosso país e quem vem para a Europa tem que cumprir as leis e respeitar as nossas regras básicas de convivência." . "Quem não o faz deve ser identificado, responsabilizado e, se necessário, expulso pelas autoridades para o seu país de origem. É apanhar o avião e "zzzt" de volta para a sua terra", porque "nós aqui exigimos segurança, respeito e ordem nos transportes públicos", reclama no final da mensagem em vídeo que termina com o grafismo e o logótipo do Chega. Factos: o vídeo foi gravado em agosto de 2025 num autocarro de São Francisco, nos EUA. Pesquisas em português por expressões como "afiar faca metro" em motores de busca e em várias redes sociais apenas identificaram as publicações do deputado e não qualquer vídeo viral com indicação de ter sido gravado no metro em Portugal. Por seu lado, pesquisas reversas pelo fotograma do excerto publicado pelo deputado do Chega não permitiram identificar a origem do vídeo que mostra um homem a afiar uma faca de cozinha de grandes dimensões, mas a análise das imagens e a comparação dos bancos e do interior com fotos dos três metros nacionais indiciavam que dificilmente seriam imagens gravadas numa carruagem portuguesa.