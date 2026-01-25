Vídeo que mostra migrante a afiar faca no metro é verdadeiro?

25 jan, 2026 - 21:00 • Lusa
É falso que o vídeo partilhado pelo deputado Pedro Frazão mostre um imigrante a afiar uma faca dentro de uma carruagem de metro em Portugal, dado que são imagens gravadas há meses num autocarro de São Francisco, nos EUA.
Alegação: "imigrante a afiar uma faca proibida dentro do metro como se nada fosse"
Na tarde de sábado, 24 janeiro, o deputado e vice-presidente do Chega, Pedro Frazão,partilhou no Facebook e no Instagram um vídeo de alguém a afiar uma faca no que parece ser um transporte público, afirmando que "é inaceitável ver alguém a afiar uma faca proibida dentro do metro como se nada fosse, numa atitude de intimidação e ameaça":
Essas imagens e a denúncia com cerca de 2 minutos e 36 segundos, gravada num dos terminais do Aeroporto de Roma -- Fiumicino, foram mais tarde partilhadas na rede social X, ultrapassando já as 345 mil visualizações nestas três redes sociais, onde Pedro Frazão afirma também que a pessoa nas imagens é um imigrante.
"Vocês não acham inaceitável esta situação do vídeo que anda por aí a circular de um imigrante dentro de uma carruagem do metro a afiar, com a maior falta de vergonha na cara, uma faca proibida, enquanto centenas de cidadãos estão na mesma carruagem, no mesmo metro e viajam de forma pacífica ainda por cima a pagarem bilhete?", questiona o deputado.
Pedro Frazão acrescenta ainda que "isto é inadmissível porque em Portugal e na Europa a legislação vê este objeto não como uma faca de cozinha mas como uma arma branca porque está dentro de um transporte público" e defende que "quem vem para o nosso país e quem vem para a Europa tem que cumprir as leis e respeitar as nossas regras básicas de convivência." .
"Quem não o faz deve ser identificado, responsabilizado e, se necessário, expulso pelas autoridades para o seu país de origem. É apanhar o avião e "zzzt" de volta para a sua terra", porque "nós aqui exigimos segurança, respeito e ordem nos transportes públicos", reclama no final da mensagem em vídeo que termina com o grafismo e o logótipo do Chega.
Factos: o vídeo foi gravado em agosto de 2025 num autocarro de São Francisco, nos EUA.
Pesquisas em português por expressões como "afiar faca metro" em motores de busca e em várias redes sociais apenas identificaram as publicações do deputado e não qualquer vídeo viral com indicação de ter sido gravado no metro em Portugal.
Por seu lado, pesquisas reversas pelo fotograma do excerto publicado pelo deputado do Chega não permitiram identificar a origem do vídeo que mostra um homem a afiar uma faca de cozinha de grandes dimensões, mas a análise das imagens e a comparação dos bancos e do interior com fotos dos três metros nacionais indiciavam que dificilmente seriam imagens gravadas numa carruagem portuguesa.
Essa suspeita confirmou-se através de uma pesquisa por vídeos com a descrição "homem a afiar uma faca no metro", em inglês, processo que devolveu cerca de uma dezena de resultados de um vídeo com o mesmo cenário, publicado há pelo menos cinco meses, como nesta publicação de 8 de agosto, no Instagram, com a indicação de que foi gravado num autocarro do serviço Muni, na cidade de São Francisco, nos EUA.
Pesquisas posteriores em várias redes sociais, incluindo no X, pela frase "homem a afiar uma faca num autocarro do Muni de São Francisco" permitiu detetar pelo menos duas publicações feitas na mesma altura, incluindo no dia anterior, 7 de agosto, com uma referência à carreira "9 San Bruno".
Esse contexto é facilmente verificável através da página da Agência Municipal de Transportes de São Francisco (SFMTA, na sigla inglesa), onde se confirma a existência daquela rota da rede Muni , os autocarros que a servem e o tipo e cores do interior dessas viaturas correspondentes às do vídeo partilhado pelo deputado do Chega.
Também é possível localizar uma resposta da SFMTA a uma das publicações, onde a agência de transportes questionou o autor sobre se foi feita alguma participação, mas não obteve resposta. A Lusa Verifica solicitou mais informações sobre o incidente à SFMTA, mas ainda não obteve esclarecimentos.
Foram colocadas questões a Pedro Frazão e ao gabinete de comunicação do Chega, nomeadamente sobre qual a origem do vídeo e da alegação de que eram de imagens relacionadas com o metro português, bem como se o deputado fez algum esforço de verificação antes de partilhar e amplificar o vídeo nas redes sociais, mas também não foram obtidas respostas.
Num segundo contacto feito já na manhã de domingo, a Lusa Verifica informou o deputado e os assessores de imprensa do Chega de que o vídeo foi filmado em São Francisco e não em qualquer linha de metro portuguesa, mas nenhuma das publicações foi corrigida ou eliminada até ao momento.
Avaliação Lusa Verifica: Falso
É falso que o vídeo partilhado pelo deputado Pedro Frazão, vice-presidente do Chega, mostre "um imigrante dentro de uma carruagem do metro a afiar uma faca proibida, numa atitude de intimidação e ameaça, enquanto centenas de cidadãos estão na mesma carruagem, no mesmo metro" em Portugal.
Esse contexto é falso, alarmista e xenófobo, dado que aquelas imagens circulam pelo menos desde o início de agosto de 2025 e foram gravadas no interior de um autocarro de São Francisco, nos EUA, onde só é visível aquele passageiro, cuja nacionalidade se desconhece, pelo que não estão relacionadas com qualquer problema de segurança numa linha de metro em Portugal ou na Europa.