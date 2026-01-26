Ouvir
Capitania do Douro alerta para risco de cheias nas zonas ribeirinhas do Porto e da Régua

26 jan, 2026 - 11:18 • Hugo Monteiro

Subida do caudal do rio, causada pela chuva e pelo degelo, pode provocar inundações nas próximas horas, sobretudo durante os picos das marés

A+ / A-

A Capitania do Porto do Douro admite a possibilidade de ocorrência de cheias nas próximas horas, sobretudo nas zonas ribeirinhas do Porto e da Régua. Em entrevista à Renascença, o comandante Pedro Cervaens alertou que, no Porto, áreas como a Ribeira e Miragaia — por serem zonas particularmente baixas — são naturalmente as primeiras a ser afetadas pela subida do nível do rio Douro. Mais a montante, destacou também a zona da Régua, igualmente propensa a inundações.

Segundo o responsável, estes locais já se encontram devidamente sinalizados e os moradores estão preparados para este tipo de situação. Quanto ao momento mais crítico, Pedro Cervaens refere que é mais provável que ocorra um episódio de cheia amanhã, embora não exclua a possibilidade de acontecer ainda hoje. “É uma questão de ir monitorizando a situação”, sublinhou, apontando como períodos mais sensíveis os picos das marés, previstos para cerca das 8h00 e das 20h00.

O comandante explicou ainda que, ao longo desta semana, as bacias hidrográficas deverão receber grandes volumes de água, não apenas devido à precipitação, mas também ao degelo.

“A neve que caiu nos últimos dias, com o aumento da temperatura, irá transformar-se em água e escoar para os cursos de água, provocando naturalmente o aumento dos caudais”, afirmou. Este cenário levou à emissão de avisos de previsão de cheias em algumas zonas mais vulneráveis.

Pedro Cervaens garantiu que os serviços municipais de proteção civil já estão preparados para intervir, no âmbito dos seus planos prévios de resposta a inundações. Apelou ainda à população residente ou com atividade comercial nestas áreas para que adote as habituais medidas preventivas nesta altura do ano, de forma a evitar situações de maior gravidade.

