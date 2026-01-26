Cargueiro à deriva junto à Figueira da Foz vai ser rebocado para sul

O cargueiro que está à deriva à saída da barra da Figueira da Foz e corria o risco de naufragar depois de ter perdido o leme, alegadamente por ter batido no fundo devido à acumulação de areias, disse fonte portuária, deverá ser rebocado para os portos de Lisboa ou de Setúbal. A operação, no entanto, está a ser dificultada pelo agravamento do estado do mar, adiantam as autoridades marítimas.

Em declarações à agência Lusa, o comandante do porto da Figueira da Foz, Paulo Salvado Pires, indica que o destino do navio de carga geral Eikborg, de bandeira dos Países Baixos, deverá ser um dos portos ao sul, numa operação que deve decorrer até terça-feira. A orientação dos portos vai "ajudar na decisão".

Antes disso, Paulo Mariano, vice-presidente da comunidade portuária da Figueira da Foz, explicava que o cargueiro estava sem comandos, sem leme e à deriva, a navegar só para se segurar, de marcha a ré, enquanto esperava por rebocadores que terão de se deslocar do porto de Leixões por não existirem na Figueira da Foz ou em Aveiro. Salvado Pires, por sua vez, assegura que o navio "está numa posição de perigo relativo" porque, apesar de ter "a porta do leme fechada" e não poder utilizar aquele instrumento de direção, mantém a propulsão e consegue movimentar-se e rodar com o auxílio de uma hélice na proa.

O comandante disse ainda que o cargueiro não tem, aparentemente, outros danos para além da avaria no leme e que a tripulação, em número que não soube adiantar, está bem e sem danos físicos.

No entanto, face ao agravamento do estado do mar previsto para as próximas horas, foi dado indicação ao navio -- que está a deslocar-se lentamente, de marcha a ré -- para se afastar gradualmente da costa.

A barra da Figueira da Foz está fechada a toda a navegação desde as 14h00 de hoje.

Pelas 15h00 desta segunda-feira, o Eikborg estava a cerca de quatro milhas náuticas da Figueira da Foz (sensivelmente sete quilómetros).

O responsável da comunidade portuária contou que o cargueiro, que tem um calado de 5,5 metros - de acordo com a página de internet Marine Traffic, consultada pela Lusa - terá batido no fundo do canal de navegação quando saía da barra, devido à acumulação de areias naquele local. Paulo Mariano disse ainda que a barra da Figueira da Foz nunca teve tanta areia acumulada como agora, responsabilizando pela situação as dragagens da obra de transferência, de norte para sul, de três milhões de metros cúbicos de areia, da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), e exigindo a intervenção do Ministério Público.

[notícia atualizada às 16h18 de 26 de janeiro de 2025]