Cheias: APA alerta para aumento dos caudais e pede precaução à população

Depois da neve dos últimos dias, Portugal continental enfrenta agora um risco acrescido de cheias e inundações. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) pede à população que esteja atenta aos alertas da Proteção Civil, numa altura em que vários rios apresentam caudais elevados.

A situação mais complexa regista-se em Águeda, mas o risco de cheias estende-se desde o rio Minho até ao centro do país, segundo o presidente da APA, José Pimenta Machado.

Em declarações à Renascença, o responsável explica que uma nova frente de precipitação já está a afetar o Norte e deverá deslocar-se gradualmente para Sul, fazendo aumentar os caudais de vários rios.

“O Minho está a aumentar os caudais, quer no Minho, quer no Lima, quer no Cávado, e esta frente vai agora deslocar-se para o Sul, para o Douro, Tâmega, Vouga e Mondego, e também para o Tejo”, afirma.

A APA acompanha com especial atenção várias zonas ribeirinhas, nomeadamente no Minho e no Tâmega, mas é no centro do país que a preocupação é maior.

“A zona neste momento mais vulnerável, mais preocupante, é Águeda, e também o Mondego. Hoje, ao final do dia, será a zona mais sensível, hoje e amanhã”, sublinha José Pimenta Machado.