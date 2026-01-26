Cheias: APA alerta para aumento dos caudais e pede precaução à população

26 jan, 2026 - 13:56 • Olímpia Mairos , com Hugo Monteiro
Depois da neve dos últimos dias, Portugal continental enfrenta agora um risco acrescido de cheias e inundações. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) pede à população que esteja atenta aos alertas da Proteção Civil, numa altura em que vários rios apresentam caudais elevados.
A situação mais complexa regista-se em Águeda, mas o risco de cheias estende-se desde o rio Minho até ao centro do país, segundo o presidente da APA, José Pimenta Machado.
Em declarações à Renascença, o responsável explica que uma nova frente de precipitação já está a afetar o Norte e deverá deslocar-se gradualmente para Sul, fazendo aumentar os caudais de vários rios.
“O Minho está a aumentar os caudais, quer no Minho, quer no Lima, quer no Cávado, e esta frente vai agora deslocar-se para o Sul, para o Douro, Tâmega, Vouga e Mondego, e também para o Tejo”, afirma.
A APA acompanha com especial atenção várias zonas ribeirinhas, nomeadamente no Minho e no Tâmega, mas é no centro do país que a preocupação é maior.
“A zona neste momento mais vulnerável, mais preocupante, é Águeda, e também o Mondego. Hoje, ao final do dia, será a zona mais sensível, hoje e amanhã”, sublinha José Pimenta Machado.
A agência garante estar a monitorizar permanentemente os caudais dos rios e a gerir as albufeiras das diferentes barragens. O presidente da APA explica que os valores elevados resultam da sucessão de frentes de chuva e do degelo da neve acumulada nos últimos dias.
“Os solos estão saturados. Qualquer chuva transforma-se em escoamento, mais água para os rios e ribeiras. A isso junta-se o degelo nas zonas de montanha, com a neve dos últimos dias a transformar-se agora em água”, explica.
Face a este cenário, a APA apela à adoção de comportamentos preventivos.
“Estamos a acompanhar a situação em grande articulação com a Proteção Civil e com os municípios. A recomendação é que a população esteja atenta aos alertas da Proteção Civil. Haverá necessidade, seguramente, de tomar medidas de precaução”, reforça.
José Pimenta Machado adianta que a evolução da situação continuará a ser avaliada nas próximas horas, em função da precipitação associada à passagem da depressão Joseph por Portugal continental. A chuva intensa pode agravar a situação em zonas ribeirinhas, como no Porto e em Vila Nova de Gaia.
“Ao final do dia faremos essa avaliação e, na terça-feira de manhã, teremos já uma reunião marcada para ir ponderando e avaliando, fazendo os alertas em função da evolução da situação”, adianta.
Desde as zero horas de domingo, a Proteção Civil registou cerca de 370 ocorrências, a maioria relacionadas com inundações e deslizamentos de terras. Os distritos de Coimbra e Leiria foram os mais afetados.