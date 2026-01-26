Coligação de ambientalistas condena declarações sobre ICNF de ministro da Agricultura

Sete organizações ambientalistas condenaram esta segunda-feira as declarações do ministro da Agricultura sobre o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), considerando-as uma abordagem "incompatível com o Estado de Direito democrático". "O ICNF não existe para legitimar decisões políticas previamente tomadas nem para acomodar interesses setoriais de curto prazo", criticaram a WWF Portugal, Fapas, Geota, LPN, Quercus, Spea e Zero. "Existe para cumprir e fazer cumprir a lei, avaliar impactes ambientais com base no melhor conhecimento científico disponível e salvaguardar bens públicos essenciais - nomeadamente a biodiversidade e outros valores naturais - que pertencem a toda a sociedade e cujo comprometimento afeta o bem-estar, a segurança e o futuro das próximas gerações", dizem em comunicado. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em causa está um vídeo enviado na sexta-feira por José Manuel Fernandes a dirigentes do ICNF, que participavam numa reunião com a ministra do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, na qual agradeceu o "trabalho de qualidade" do instituto e pediu aos dirigentes para serem proativos.

"Por vezes a resposta é que não se pode fazer porque a legislação não o permite. E a pergunta que se deve fazer é: mas a legislação devia permitir? E se a legislação devia permitir o que nós devemos fazer é alterar essa legislação, que às vezes é uma simples portaria, outras vezes é um decreto-lei, mas outras vezes é uma diretiva ou um regulamento, que também se pode alterar", disse depois. Num comentário divulgado esta segunda-feira pelas sete organizações, parte delas já se manifestou individualmente, manifestam a necessidade de "salvaguardar a independência técnica, científica e institucional do ICNF".